В квартире на Новом Арбате нашли мумифицированное тело мужчины

В квартире одного из домов на Новом Арбате нашли мумифицированные останки неизвестного мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Как давно мужчина умер, пока не установлено.

В квартире дома на Новом Арбате нашли мумифицированное тело мужчины. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В квартире на улице Новый Арбат, дом 31/12, обнаружено мумифицированное тело неизвестного мужчины, давность смерти которого пока не установлена. Внешних признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено", - сказал он.

По данным источника, собственником квартиры является гражданин 1947 года рождения. Останки умершего направили на экспертизу. По факту обнаружения тела проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, принимаются меры по установлению личности покойного.