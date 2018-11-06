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Макрон: ЕС должен защищаться от России, Китая и даже США

10:22
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен защищаться от России, Китая, США и предложил создать общеевропейские вооруженные силы.

Евросоюз должен защищаться от Китая, России и США, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Посмотрите на мир, в котором мы живем, и вы увидите авторитарные державы, которые действуют все более активно и перевооружаются, находясь в приграничных районах Европы. По нам наносят удары в киберпространстве и вмешиваются в нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться от Китая, от России и даже от США", - цитирует его ТАСС.

В связи с этим Макрон считает, что Европа должна создать собственные вооруженные силы.

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