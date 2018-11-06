Свердловская чиновница Глацких отстранена от должности

Губернатор Свердловской области отстранил от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких. Ранее чиновница заявила, что о молодежи должны заботиться родители, а не государство, так как "оно не просило их рожать".

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких отстранена от должности на время проведения проверки, сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", - подчеркнул глава региона.

В понедельник, 5 ноября, Глацких на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что "государство ничего не должно подрастающему поколению". По мнению чиновницы, о молодежи должны заботиться родители, а не государство, так как "оно не просило их рожать".

Позднее Глацких извинилась за свои слова и объяснила, что хотела лишь "усилить мотивацию" молодежи самостоятельно развиваться.