Лукашенко: военная база в Белоруссии не нужна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение военной базы на территории республики не нужна.

На территории Белоруссии не нужна военная база. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с американскими аналитиками. Белорусский лидер отметил, что вопрос о размещении российской базы на территории республики обсуждается очень часто, однако, по его словам, это надуманная проблема.

"Мы в военно-политическом союзе с Россией, будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим показать, что суверенные и независимые, мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна", - передает слова Лукашенко ТАСС.

По его словам, у Москвы и Минска есть военно-оборонительный план, согласно которому Белоруссия сама обеспечивает исполнение возложенных на нее функций.