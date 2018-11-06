Медведев утвердил правила идентификации пользователей мессенджеров

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее правила идентификации пользователей мессенджеров. Документ вступает в силу через 180 дней с момента официального опубликования.

В России утверждены новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования", - говорится в тексте постановления.

Как сообщалось ранее, согласно новым правилам, пользоваться мессенджерами смогут только те люди, на кого оформлен номер телефона. Владельцы сервисов будут передавать данные о пользователях сотовым операторам, а те, в свою очередь, проверять, действительно ли номер закреплен за человеком. На ответ операторам будет даваться 20 минут.