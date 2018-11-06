Путина попросят запретить сообщества чайлдфри в соцсетях

Российские общественники намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить паблики чайлдфри в социальных сетях. По их мнению, такие сообщества прививают ненависть к материнству и детству, что противоречит демографической политике государства.

В России предложили блокировать в социальных сетях сообщества чайлдфри, об этом в интервью RT рассказал координатор Общероссийского общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков.

Активисты намерены обратиться с подобной инициативой к президенту России Владимиру Путину. По их мнению, подобные сообщества прививают ненависть к материнству и детству, что противоречит демографической политике государства.

Сначала администраторам пабликов будут выносить предупреждения с предписанием удалить вредный контент в течение трех месяцев. При повторном нарушении на сообщество наложат штраф "в размере не менее одной тысячи рублей на каждую тысячу подписчиков". В этот раз на устранение вредного контента будет дано не более 30 дней. В третий раз сообщество будет подлежать блокировке.

"Очень важно как-то остановить развращение детей, разрушение приемлемых норм поведения в обществе и нравственных основ, а также способствовать закрытию данных групп и, по крайней мере, дать понять руководителям этих групп, что за ложную, нездоровую, противоречащую государственной семейной политике информацию их сообщества могут быть заблокированы и они могут быть привлечены к ответственности", - отметил Чесноков.