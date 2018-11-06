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Застреленного мужчину нашли в машине возле больницы в Москве

12:21
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Тело убитого мужчины обнаружили в автомобиле на территории одной из московских больниц. Неизвестный выстрелил ему в грудь, а затем скрылся. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Москве на территории больницы на Варшавском шоссе обнаружено тело 31-летнего мужчины, сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по городу.

Его нашли в салоне автомобиля Hyundai Solaris с огнестрельным ранением груди.  

На данный момент следователи ищут возможного убийцу и допрашивают очевидцев происшествия. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".  

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