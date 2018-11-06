В результате ДТП в Раменском районе Подмосковья погибли два человека

В результате ДТП в Раменском районе Московской области погибли два человека. По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, столкнулись два транспортных средства.

На 137 километре автодороги А107 в Раменском районе Подмосковья столкнулись два транспортных средства. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В 11:28 в Раменском районе на 137 километре автодороги А107 произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии два человека погибли", - говорится в сообщении.