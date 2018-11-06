Собянин поддержал планы развития киноконцерна "Мосфильм"

Мосфильм расширили и модернизировали. На базе киноконцерна построены сразу несколько новых павильонов. Их во вторник осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин во вторник осмотрел новые павильоны Мосфильма. Современный съемочный комплекс и здание для хранения костюмов и реквизита. Построили их на месте старого цеха. Активное кинопроизводство и профессиональные работники, отмечает "ТВ Центр".

Сегодня Мосфильм считается ведущим предприятием российской киноиндустрии. Активно участвует в мировых кинофестивалях, проводит ретроспективы и кинопоказы как в России, так и за рубежом.