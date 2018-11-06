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Межзвездный астероид может оказаться кораблем пришельцев

13:45
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Приблизившийся к Земле астероид Оумуамуа может быть кораблём пришельцев. К такому выводу пришли учёные из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Это одна из крупнейших мировых организаций, которая занимается изучением космоса.

Астероид Оумуамуа был открыт в октябре прошлого года. Он стал первым обнаруженным межзвёздным объектом, который пролетел через Солнечную систему.

По версии специалистов, Оумуамуа может быть частью инопланетной исследовательской миссии из-за своей схожести со световым зондом. Покидая пределы Солнечной системы, объект совершил резкое ускорение. Учёные выдвинули несколько предположений. Большинство были опровергнуты. В том числе выводы о возможном выбросе газа, поскольку такое свойственно только кометам, пишут Дни.Ру.

Эксперты считают, что астероид набрал скорость благодаря солнечному излучению. Астрофизики привели в пример земные технологии, которые также используют свет от звёзд в качестве источника энергии.

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