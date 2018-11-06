Мусор в обмен на билеты: в Москве проходит акция "Искусство ради экологии"

Культурный обмен. В Москве проходит необычная акция "Искусство ради экологии". До середины ноября все желающие могут сдать бумагу, пластик, стекло и получить бесплатный билет в музей или театр. Участвуют в проекте 50 лучших культурных площадок города, а также популярные артисты и звёзды шоу-бизнеса.

Не просто выбросить мусор, а выбросить его правильно, как оказалось, задача не из легких для многих москвичей. Бумага – отдельно, пластик – отдельно, объясняют организаторы проекта "Искусство ради экологии", передает "ТВ Центр".

​Алгоритм простой: участники акции приносят бытовые отходы в удобный пункт приема. Это может быть стекло, пластик, алюминий или макулатура. И выбрасывают в специальное окошко.

​Сейчас в Москве больше десятка таких точек. В этом дворе задачу упростили. В контейнере всего два отдела: для влажных и сухих отходов. Это сделано для того, чтобы мусор не покрывался плесенью и не гнил.

​​Разделяют отходы уже на заводе, вручную. Все это фасуют по разным контейнерам, а после прессуют. Далее часть брикетов утилизируют, часть отправят на вторичную переработку. Ведь, чтобы самостоятельно разложиться современным отходам, нужно много времени. К примеру, пластиковой бутылке потребуется около 200 лет, полиэтилену в два раза больше. Этот же пакет на заводе за несколько дней превращается в гранулы, из которых можно сделать новый пакет.

​​​Экология и искусство – вещи совместимые, считают и художники и волонтеры. Ведь если выкинуть мусор, соблюдая правила, будут спасены и природа и кошельки. За 2 килограмма бытовых отходов до 15 ноября можно получить билет в театр, кино или на концерт.

​​Лишь 8 процентов мусора большого города сегодня разделяется. В планах добиться хотя бы 15-ти процентов. Организаторы акции надеются, что идея такого культурно-экологического обмена приживется. Тем более, что по закону система раздельного сбора мусора начнет действовать уже с нового года.

Елена Макарова, Арсений Кобяков и Илья Коробейников, "ТВ Центр".