В детском технопарке "Вертикальный взлёт" можно освоить профессии будущего

Сконструировать робота, снять мультфильм и даже создать виртуальную реальность - все возможно в детском технопарке "Вертикальный взлёт". Открылся он совсем недавно, но желающих попробовать силы в самых разных областях знаний много.

Айзат Касиевой всего 15, но она уже режиссер. Вместе со своими одноклассниками снимает короткометражку по мотивам стихотворения Джанни Радари "Чем пахнут ремесла".

Исполнить давнюю мечту - постоять за камерой - Айзат смогла благодаря новому детскому технопарку "Вертикальный взлет". Здесь старшие школьники могут воплотить свои мечты о будущей профессии в реальность.

"Очень интересно, мне понравилось! Это первый раз, когда я и в роли актрисы, и режиссера, и оператора", - рассказала Айзат.

А еще промышленные дизайнеры, программисты, предприниматели. В технопарке школьников знакомят с профессиями будущего. Растят специалистов, которые будут востребованы на рынке спустя годы.

"Собирают роботов, делают мультики, создают дизайны различных объектов, программируют системы умного дома. Мы понимаем, что рынок интернет-магазинов перейдет в пространство виртуальной реальности - соответственно нужны специалисты", - рассказал руководитель детского технопарка "Вертикальный взлет" Виталий Просвирнин.

Здесь не читают скучных лекций, нет тетрадей и оценок. Главное - говорят организаторы - чтобы у ребят был интерес, горели глаза. Поэтому каждую профессию здесь осваивают на практике.

К концу года каждый ученик технопарка представит и защитит свой проект. Это может быть приложение для смартфона или самостоятельно снятый и смонтированный мультфильм. У технопарка есть партнеры - производственные компании. Они следят за достижениями ребят. Самых талантливых ждут предложения о работе в ведущих компаниях - во время и после учебы в университете.

"Вертикальный взлет" - 14-я по счету площадка. В столице с 2016-го года создается сеть детских технопарков. Попасть в них может любой подросток от 14 до 17 лет. Есть вероятность, что активным участникам проекта будут добавлять баллы к результатам ЕГЭ.

Юлия Степина, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр", Москва.