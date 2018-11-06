В Кремле не видят тенденций к улучшению отношений с США

В Кремле будут следить за итогами выборов в Конгресс США, но не надеются на улучшение отношений с Вашингтоном.

В Кремле будут следить за выборами в Конгресс США, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что американские промежуточные выборы вряд ли смогут подтолкнуть к улучшению отношений между странами.

"Мы думаем, что не нужно обманываться и полагать, что это (выборы в Конгресс США – прим. ред.) внесет какую-то ясность. Пока, скажем так, каких-то определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается", - цитирует его РИА Новости.

Выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).