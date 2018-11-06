Путин: контракты в сфере ВТС не направлены против третьих стран

Россия поставляет вооружения другим странам исключительно с целью обеспечения их безопасности и борьбы с терроризмом. Об этом во вторник в Кремле заявил Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Президент России Владимир Путин во вторник отметил, что Москва укрепила свои позиции на мировом рынке вооружений и входит в число лидирующих поставщиков. Объем экспорта российской продукции военного назначения оценивается в 15 миллиардов долларов. По своим боевым характеристикам она не имеет аналогов. При этом наша страна строго соблюдает международные нормы права и действует только в интересах безопасности и обороны своих партнеров, передает "ТВ Центр".

"В каждом конкретном случае детально оцениваем обстановку и прогнозируем развитие ситуации в том или ином регионе мира. При этом заключаемые двусторонние контракты никогда не направлены против третьих стран, против интересов их безопасности. Конечно, мы продолжим пристально следить за тенденциями мирового рынка вооружений, предлагать нашим партнёрам новые гибкие, удобные формы сотрудничества. Это тем более важно в нынешних условиях, когда наши конкуренты прибегают часто к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает нашей технике по качеству", - заявил Путин.