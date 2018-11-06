ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московский подросток с бомбой арестован на месяц

14:09
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Пресненский суд Москвы во вторник арестовал до 2 декабря подростка, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства. По данным правоохранительных органов, 14-летний школьник общался с исполнителем теракта в здании УФСБ в Архангельске.

Московский подросток, который ранее был задержан по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, арестован на один месяц. Такое решение во вторник принял Пресненский суд Москвы, пишет ТАСС.

Под стражей молодой человек пробудет до 2 декабря. Заседание проходило в закрытом режиме.

В отношении 14-летнего школьника возбуждено уголовное дело по статьям о производстве и хранении взрывных устройств группой лиц. При обыске в квартире, в которой жил подросток, силовики обнаружили компоненты для изготовления СВУ.

На него правоохранители вышли в рамках расследования взрыва в здании УФСБ в Архангельске, которое совершил 17-летний местный житель. В ходе проверки установлено, что молодой человек общался с подростком из Москвы и выходил на связь непосредственно перед терактом.

Главное сегодня
Наручники
Наручники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение