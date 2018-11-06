Московский подросток с бомбой арестован на месяц

Пресненский суд Москвы во вторник арестовал до 2 декабря подростка, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства. По данным правоохранительных органов, 14-летний школьник общался с исполнителем теракта в здании УФСБ в Архангельске.

Московский подросток, который ранее был задержан по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, арестован на один месяц. Такое решение во вторник принял Пресненский суд Москвы, пишет ТАСС.

Под стражей молодой человек пробудет до 2 декабря. Заседание проходило в закрытом режиме.

В отношении 14-летнего школьника возбуждено уголовное дело по статьям о производстве и хранении взрывных устройств группой лиц. При обыске в квартире, в которой жил подросток, силовики обнаружили компоненты для изготовления СВУ.

На него правоохранители вышли в рамках расследования взрыва в здании УФСБ в Архангельске, которое совершил 17-летний местный житель. В ходе проверки установлено, что молодой человек общался с подростком из Москвы и выходил на связь непосредственно перед терактом.