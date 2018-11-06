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Генпрокурор Украины написал заявление об отставке

14:32
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Генпрокурор Украины написал заявление об ставке из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уходит в отставку, сообщает ТАСС.

"Мы живем в абсолютно искаженной информационной атмосфере. Все - борьба за власть в эфирах. Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе", - заявил генпрокурор.

Свое решение он объяснил тем, что его обвинили в недобросовестном расследовании дела об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Чиновницу в июле облили кислотой. Она умерла в киевской больнице 4 ноября.

Луценко заявил, что созданная временная специальная комиссия Верховной Рады по расследованию убийства Гандзюк пиарится на трагедии.

"Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице, делается и будет делаться. Но двоевластие в Украине, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже за раскрытые преступления, я такого допустить не могу", - подчеркнул Луценко.

По украинской Конституции, назначить на должность и отправить в отставку генпрокурора страны может президент страны по согласию Верховной рады.

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