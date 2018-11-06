Собянин увеличил число столичных технопарков до 34

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус технопарка производителю приборов для освоения космоса, увеличив тем самым количество технопарков в столице до 34.

Сергей Собянин присвоил статус технопарка производителю приборов для освоения космоса. Таким образом, число технопарков в Москве увеличилось до 34, сообщает TVC.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Там рассказали, что статус управляющей компании технопарка присвоен АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения". Это предприятие специализируется на создании квантово-оптических систем. На предприятии работает более 1,6 тысячи человек.

Кроме того, подтвержден статус технопарка "Модуль". Он был создан на базе одноименного научно-технического центра, который является лидирующим отечественным производителем микроэлектроники, используемой в космических аппаратах и авиации.

Таким образом в Москве будет действовать 42 промышленных комплекса и 34 технопарка, в которых трудится свыше 96,5 тысячи человек.