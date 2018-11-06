В Петербурге пьяный мужчина угрожал гранатой медикам скорой помощи

В Санкт-Петербурге 59-летний мужчина угрожал гранатой прибывшей по вызову бригаде скорой помощи. Как сообщает Следственный комитет, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. После задержания в квартире мужчины, кроме гранаты, нашли десять патронов.

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, который угрожал гранатой медикам скорой помощи.

Как говорится в сообщении на сайте СК по региону, инцидент произошел накануне в квартире на улице Турку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина угрожал гранатой прибывшим по вызову врачу и фельдшеру скорой помощи.

Позже угрожавший подорвать медиков мужчина был задержан. Кроме гранаты, в квартире подозреваемого нашли десять патронов.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Угроза убийством" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ и боеприпасов". Мужчина арестован.