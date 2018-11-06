Грузовик въехал в ТЦ в Иркутске, есть пострадавшая

Грузовик пробил сцену в торговом центре "Абсолют" в Иркутске и въехал в зал. Пострадала 30-летняя женщина-покупатель. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.

В Иркутске грузовой автомобиль врезался в торговый центр "Абсолют", сообщает РИА Новости. Машина пробила стену и въехала в торговый зал. В результате инцидента пострадала 30-летняя женщина-покупатель. Она госпитализирована. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.