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Грузовик въехал в ТЦ в Иркутске, есть пострадавшая

15:23
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Грузовик пробил сцену в торговом центре "Абсолют" в Иркутске и въехал в зал. Пострадала 30-летняя женщина-покупатель. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.

В Иркутске грузовой автомобиль врезался в торговый центр "Абсолют", сообщает РИА Новости.

Машина пробила стену и въехала в торговый зал. В результате инцидента пострадала 30-летняя женщина-покупатель. Она госпитализирована.

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

 
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