В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс

В Соединенных Штатах открылись первые избирательные участки в рамках промежуточных выборов. По их итогам станет ясно, поддерживают ли американцы Трампа или нет. Демократы же могут получить возможность запустить процедуру импичмента.

На Восточном побережье США в 6 часов утра по местному времени открылись первые избирательные участки в рамках промежуточных выборов в Конгресс, сообщает TVC.ru. Позднее голосование начнется и в других частях Соединенных Штатов.

На выборах досрочно уже проголосовали около 35 миллионов американцев. В 2014 году на промежуточных выборах досрочно проголосовали лишь 20 миллионов человек. Эксперты и СМИ расценивают данный факт как признак предстоящей рекордной явки.

На выборах будет полностью переизбрана Палата представителей США и часть сенаторов. Кроме того, в 36 штатах будут избраны губернаторы.

По итогам голосования можно будет достоверно определить, поддерживает ли американское население действующего президента Дональда Трампа, чьи инициативы зачастую воспринимаются крайне неоднозначно.

Если Демократической партии удастся получить большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, они смогут ограничивать политические полномочия президента-республиканца, не давая ход его инициативам. Более того, парламентарии смогут инициировать процедуру импичмента. Эта возможность обсуждается в США с момента победы Трампа в 2016 году.

В Кремле между тем не ожидают, что результаты выборов повлияют на отношения Москвы и Вашингтона в лучшую сторону. "Не нужно обманываться и полагать, что это внесет какую-то ясность. Пока, скажем так, каких-то определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается", - заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.