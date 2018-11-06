Французская разведка задержала шесть человек, планировавших нападение на Макрона

В трех регионах Франции задержаны шесть человек, предположительно планировавших нападение на президента республики Эммануэля Макрона.

В ходе спецоперации Генерального директората внешней безопасности Франции задержаны шесть человек, планировавших нападение на президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на собственные источники.

Задержания были произведены в рамках расследования угроз президенту страны. Операции прошли в департаментах Изер, Иль и Вилен, а также Мозель. Спецслужбы задержали шесть человек. Предварительное расследование после угроз президенту было начато Парижской прокуратурой.

В настоящее время подробности расследования неизвестны. Предположительно, речь идет о подготовке нападения на Макрона сторонниками радикальных взглядов.