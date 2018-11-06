ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Французская разведка задержала шесть человек, планировавших нападение на Макрона

15:18
  • вторник
  • 06 ноября 2018

В трех регионах Франции задержаны шесть человек, предположительно планировавших нападение на президента республики Эммануэля Макрона.

В ходе спецоперации Генерального директората внешней безопасности Франции задержаны шесть человек, планировавших нападение на президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на собственные источники.

Задержания были произведены в рамках расследования угроз президенту страны. Операции прошли в департаментах Изер, Иль и Вилен, а также Мозель. Спецслужбы задержали шесть человек. Предварительное расследование после угроз президенту было начато Парижской прокуратурой. 

В настоящее время подробности расследования неизвестны. Предположительно, речь идет о подготовке нападения на Макрона сторонниками радикальных взглядов.

Главное сегодня
Полиция Франции
Полиция Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение