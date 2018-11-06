Суд в Москве продлил арест украинцу по делу о шпионаже за ФСБ в Крыму

Украинский шпион Константин Давыденко, собиравший в Крыму информацию о Росгвардии и ФСБ для украинских спецслужб, пробудет под арестом до 11 января 2019 года. Решение о продлении срока содержания под стражей принял во вторник Лефортовский суд Москвы.

Гражданину Украины Константину Давыденко, обвиняемому в шпионаже за ФСБ и Росгвардией в Крыму по заданию украинских спецслужб, продлили арест до 11 января 2019 года.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении в отношении Давыденко срока содержания под стражей.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как в материалах дела содержится гриф "секретно", напомнила Краснова.

Давыденко был задержан в феврале в Симферополе. По информации Центра общественных связей ФСБ, гражданин Украины "целенаправленно собирал и передавал" украинским спецслужбам составляющие гостайну сведения о войсках Росгвардии и сотрудниках ФСБ.