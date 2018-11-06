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Источник сообщил о сбое одного из компьютеров российского сегмента МКС

15:37
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Один из трех компьютеров, управляющих российским блоком сегментом МКС, дал сбой.

Один из трех компьютеров, управляющих российским сегментом Международной космической станции, дал сбой. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в американских органах контроля МКС.

"Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле "Звезда". Пока восстановить работу компьютера не удается", - рассказал он.

При этом источник уточнил, что два остальных компьютера работают штатно. 

 

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