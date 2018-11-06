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Не менее двух человек погибли при обрушении трех домов в центре Марселя

16:01
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Спасатели, работающие на месте обрушения трех зданий в центре Марселя, во вторник извлеки из-под завалов два тела. Ожидается, что число погибших может значительно возрасти.

Спасатели извлекли тела двух погибших из-под завалов на месте обрушения трех жилых домов в центре Марселя на юге Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В экстренных службах города опасаются, что число погибших может значительно возрасти.

Обрушение произошло в понедельник утром, 5 ноября, в одном из центральных кварталов Марселя. По предварительной информации, в момент ЧП в одном из зданий могли находиться 12 человек. При этом дом пребывал в аварийном состоянии, а его жильцов ожидало переселение.

Вечером в понедельник ситуация на месте происшествия усугубилась: обрушилась часть еще одного здания, находившегося по соседству. В нем никто не проживал, однако спасатели не исключают, что там могли быть бездомные.

Во вторник утром спасатели нашли тело первого погибшего под завалами, спустя несколько часов было извлечено второе тело.

Между тем МИД Италии объявил, что в результате обрушения зданий пропавшей без вести считается итальянская гражданка - молодая женщина родом из города Таранто. Консульство Италии в Марселе уже оказывает помощь родственникам пропавшей и находится в постоянном контакте с местными властями, занимающимися поисками.

 

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