В США отчеканили монету в честь встречи Путина и Трампа с опечатками

В США выпустили монету в честь состоявшейся в июле встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. На обратной стороне памятного знака за 100 долларов отчеканены несколько фраз на русском языке с ошибками.

В США в продажу поступили памятные знаки в честь встречи президентов США и России в Хельсинки. Монету с изображением Владимира Путина и Дональда Трампа можно приобрести за 100 долларов на официальном сайте магазина сувениров при Белом доме.

Однако фразы на русском языке, которые размещены на обратной стороне знака, содержат ошибки и опечатки. Так, монету отчеканили со следующим текстом: "Ддипломатическая история", "Новое поколение", "Новое эра", "Новое лидерство", "Новая надежда" и "Хельпинский саммит".

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали более двух часов. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений. По итогам саммита они неоднократно положительно отзывались о прошедших переговорах.