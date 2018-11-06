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Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании студентки

16:04
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании, узнали российские СМИ. По данным журналистов, молодой человек вступил в интимную связь с 23-летней студенткой, которая потребовала за секс денег. Получив отказ, она обратилась в полицию.

Участника гонок на Gelandewagen и сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Об этом сообщают российские СМИ. По данным РБК, в выходные в отдел полиции района Дорогомилово обратилась 23-летняя студентка факультета психологии Вероника Максимова. Она рассказала, что несколькими днями ранее в доме на площади Победы ее изнасиловал знакомый по имени Руслан.

Сообщается, что Шамсуаров настаивает на добровольном согласии девушки на секс. Однако после близости она якобы заявила о своем сложном финансовом положении и потребовала денег. Получив отказ, девушка обратилась в полицию.

Официального подтверждения этой информации нет. В "Лукойле" отвечать на вопросы журналистов РБК отказались.

Руслан Шамсуаров был участников гонок на автомобиле Gelandewagen в мае 2016 года в Москве молодые люди. Он в компании знакомых нарушал правила дорожного движения, заезжал на газоны и тротуары, скрываясь при этом от полиции, и одновременно транслировал погоню в интернете.

На скамье подсудимых оказались, помимо Шамсуарова, 22-летний Абдувахоб Маджидов и 25-летний Виктор Усков. Суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ. Маджидова оправдали по всем эпизодам. Внедорожник Gelandewagen был изъят в доход государства.

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Участник гонок с полицией Руслан Шамсуаров в суде
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