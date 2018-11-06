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Верховная Рада отказалась поддержать отставку генпрокурора

16:21
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Украинские парламентарии не станут поддерживать отставку генпрокурора страны Юрия Луценко. Как показало голосование, за его уход с должности готова высказаться лишь четверть членов Рады.

Верховная Рада на предварительном (рейтинговом) голосовании не поддержала отставку генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее во вторник подал заявление о сложении полномочий.

Как сообщает "Интерфакс", голосование состоялось по просьбе первого вице-спикера парламента Украины Ирины Геращенко. "Юрий Витальевич Луценко поднял этот вопрос. Поэтому я обращаюсь к председателю парламента сейчас: поставьте на голосование, и мы посмотрим, что коалиция не дает на это голоса", - заявила она.

По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 - "против". Согласно процедуре, предусмотренной украинским законодательством, генпрокурор должен подать заявление об отставке президенту страны, который затем вносит соответствующее представление в парламент.

Луценко связывал свое желание уйти с поста генпрокурора с ситуацией вокруг дела об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Ранее в Верховной Раде была создана временная специальная комиссия по расследованию преступления. Инициаторы этой идеи посчитали, что Луценко недобросовестно исполнял свои полномочия.

Сам генпрокурор назвал ход депутатов "политическим пиаром в борьбе за власть".

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