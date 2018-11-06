В Солсбери возобновил работу ресторан, где обедали отравленные Скрипали

В день открытия в ресторане Zizzi было много посетителей. Гостям предлагалось платить за обеды столько, сколько они посчитают нужным. При этом все собранные средства заведение решило отправить на благотворительность.

В британском Солсбери возобновил работу итальянский ресторан Zizzi, который был закрыт после инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Об этом, как передает "Интерфакс", во вторник сообщила газета The Guardian.

Заведение закрылось в марте после того, как полиции стало известно, что в нем в день отравления "Новичком" обедали Скрипали. Позднее местные средства массовой информации сообщали, что сотрудники антитеррористического подразделения полиции обнаружили в ресторане следы нервно-паралитического вещества.

При этом полиция не считала, что кто-либо из тех, кто находился в ресторане одновременно со Скрипалями, находился в опасности или имел отношение к попаданию отравляющего вещества в пиццерию.

Как отмечают журналисты, в Zizzi вернулись чуть более половины из 24 сотрудников, работавших там до инцидента. На протяжении последних восьми месяцев ресторан сохранял полную оплату своим подчиненным, часть из которых была временно переведена в другие заведения сети.

В день открытия в ресторане было много людей. Посетителям предлагалось платить за обед столько, сколько они посчитают нужным. Все полученные средства пиццерия пообещала направить в благотворительные фонды, поддерживающие молодежь.