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Неисправность компьютера не повлияет на работу МКС

16:59
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Выход из строя одного из трех компьютеров на российском сегменте МКС не повлияет на работу всей станции, заявили в Роскосмосе. В космическом агентстве пояснили, что работа компьютера будет восстановлена в четверг после его перезапуска.

В Роскосмосе подтвердили информацию о сбое в работе одного из компьютеров на борту Международной космической станции, сообщает "Интерфакс". Там пояснили, что для восстановления работоспособности системы необходимо перезапустить компьютер.

При этом на работу МКС инцидент не повлияет. В Роскосмосе заявили, что "штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах".

"Но для того, чтобы быть уверенными в надежности ноябрьской стыковки с кораблем "Прогресс", мы проведем перезагрузку 8 ноября. Менять компьютер необходимости нет", - пояснили в космическом агентстве.

Ранее сообщалось, что один из трех компьютеров на российском сегменте МКС вышел из строя. Остальные работают в штатном режиме.

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