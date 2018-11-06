Госдума одобрила наказание за вовлечение детей в нелегальные митинги

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, устанавливающий административную ответственность за вовлечение подростков в незаконные митинги. Провинившимся грозит 15 суток ареста и штраф до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение наказывать будут строже.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий административную ответственность за вовлечение подростков в несанкционированные митинги. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, лицам, которые вовлекают несовершеннолетних в участие в незаконных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетировании, будет грозить штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

При этом повторное нарушение будет караться значительно строже: штраф составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток.

"Рассмотрение дел о проектируемых административных правонарушениях будет отнесено к исключительной компетенции судей. Протоколы о данных административных правонарушениях будут составляться должностными лицами органов внутренних дел", - отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.

Авторы инициативы считают, что подобные меры смогут предотвратить участие несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях, а также сберегут их жизнь и здоровье.

"Мы с вами видим, как организаторы несанкционированных акций ведут агитацию в социальных сетях, пытаясь рекрутировать на баррикады наших детей, подростки сейчас едва ли не самая основная их аудитория и расходный материал. Надо дать по рукам всем тем, кто пытается использовать наших детей в своих политических корыстных целях", - заявил один из авторов идеи депутат от "Единой России" Евгений Ревенко.