На судоремонтном заводе в Архангельске загорелось рыболовецкое судно

В Архангельске загорелось рыболовецкое судно. Инцидент произошел на судоремонтном заводе "Красная кузница". Предварительно, пострадавших нет.

В Архангельске произошло возгорание в одном из помещений рыболовецкого судна, которое находится на судоремонтном заводе "Красная кузница".

Как сообщили агентству ТАСС в экстренных службах, по предварительной информации, пострадавших нет. Со слов очевидцев, на месте происшествия работают пожарные.

Ранее в ночь на 30 октября в Мурманске затонул плавучий док ПД-50. В результате ЧП повреждения получил авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - упавший кран пробил палубу корабля.

В результате аварии на 82-м судоремонтом заводе пострадали четыре человека, еще один человек пропал без вести. Крейсер "Адмирал Кузнецов" был отбуксирован на 35-й судоремонтный завод.