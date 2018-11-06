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На судоремонтном заводе в Архангельске загорелось рыболовецкое судно

17:26
  • вторник
  • 06 ноября 2018

В Архангельске загорелось рыболовецкое судно. Инцидент произошел на судоремонтном заводе "Красная кузница". Предварительно, пострадавших нет.

В Архангельске произошло возгорание в одном из помещений рыболовецкого судна, которое находится на судоремонтном заводе "Красная кузница".

Как сообщили агентству ТАСС в экстренных службах, по предварительной информации, пострадавших нет. Со слов очевидцев, на месте происшествия работают пожарные.

Ранее в ночь на 30 октября в Мурманске затонул плавучий док ПД-50. В результате ЧП повреждения получил авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - упавший кран пробил палубу корабля.

В результате аварии на 82-м судоремонтом заводе пострадали четыре человека, еще один человек пропал без вести. Крейсер "Адмирал Кузнецов" был отбуксирован на 35-й судоремонтный завод.

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