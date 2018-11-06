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В России проходит регистрация на студолимпиаду "Я — профессионал"

17:24
  • вторник
  • 06 ноября 2018

В России пройдет олимпиада студентов "Я — профессионал". Регистрация участников открыта до 22 ноября.

Регистрация на олимпиаду студентов "Я — профессионал" проходит в России до 22 ноября. Об этом сообщает TVC.RU.

Олимпиада организована Российским союзом промышленников и предпринимателей совместно с ведущими российскими вузами. В ней могут принять участие студенты, а также недавние выпускники вызов по техническим, гуманитарным и естественнонаучным специальностям.

Победители получат высший балл при поступлении в магистратуру или аспирантуру, стажировку в крупной компании, а также профиль в закрытой базе "Молодые профессионалы", которая доступна рекрутерам крупных компаний.

Лучшие участники поедут на зимние школы, где их ждет насыщенная образовательная программа.

Зарегистрироваться на олимпиаду и получить дополнительную информацию можно на сайте yandex.ru/profi.

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