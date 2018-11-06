Путин обсудил с членами Совбеза России антииранские санкции США

Президент Владимир Путин провел во вторник совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Участники встречи обсудили введение США масштабного пакета санкций против Ирана, а также проблематику ОДКБ.

Во вторник в Кремле прошло совещание президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России.

"Участники совещания обменялись мнениями по положению дел, возникшему после введения Соединенными Штатами Америки санкций против Ирана. Был акцентирован незаконный характер подобных действий", - сообщается на сайте Кремля.

На встрече также затронули проблематику Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в контексте подготовки к запланированному на этой неделе визиту в Астану.

Кроме того, члены Совбеза обсудили актуальные текущие вопросы социально-экономического характера.

В совещании приняли участие Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Антон Вайно, Николай Патрушев, Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев, Александр Бортников, Сергей Нарышкин и Сергей Иванов.

В мае США вышли из ядерной сделки с Ираном и восстановили масштабные санкции против этой страны. Пакет санкций вступил в силу накануне. В списке – более 700 граждан Ирана и иранских организаций. Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров назвал антииранские санкции США нелигитимными.