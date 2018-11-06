ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с членами Совбеза России антииранские санкции США

17:46
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Президент Владимир Путин провел во вторник совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Участники встречи обсудили введение США масштабного пакета санкций против Ирана, а также проблематику ОДКБ.

Во вторник в Кремле прошло совещание президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России.

"Участники совещания обменялись мнениями по положению дел, возникшему после введения Соединенными Штатами Америки санкций против Ирана. Был акцентирован незаконный характер подобных действий", - сообщается на сайте Кремля.

На встрече также затронули проблематику Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в контексте подготовки к запланированному на этой неделе визиту в Астану.

Кроме того, члены Совбеза обсудили актуальные текущие вопросы социально-экономического характера.

В совещании приняли участие Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Антон Вайно, Николай Патрушев, Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев, Александр Бортников, Сергей Нарышкин и Сергей Иванов.

В мае США вышли из ядерной сделки с Ираном и восстановили масштабные санкции против этой страны. Пакет санкций вступил в силу накануне. В списке – более 700 граждан Ирана и иранских организаций. Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров назвал антииранские санкции США нелигитимными.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности
Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение