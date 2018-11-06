Жителя Калининграда отправили под арест за оправдание теракта в здании ФСБ

24-летний житель Калининграда Вячеслав Лукичев был задержан накануне за оправдание действий "архангельского террориста". Под арестом он пробудет минимум до 3 января.

Суд в Калининграде арестовал 24-летнего местного жителя Вячеслава Лукичева, подозреваемого в публичном оправдании теракта в здании управления ФСБ в Архангельске. Об этом "Интерфаксу" сообщила адвокат Мария Бонцлер.

По словам собеседницы агентства, Лукичева арестовали на два месяца, до 3 января. Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда террора).

"Моему подзащитному ставится в вину написание статьи в сети Интернет, в которой он рассуждает о взрыве в здании ФСБ в Архангельске, называя погибшего мужественным человеком, но не призывает к повторению его действий. Следствие считает, что он может скрыться, так как имеет заграничный паспорт", - рассказала Бонцлер.

Как пишет "Медиазона", Лукичев разместил в социальных сетях скриншот предсмертной записки "архангельского террориста", сопроводив ее комментарием "Настоящий герой".

По данным СМИ, это тот самый Вячеслав Лукичев, который в сентябре текущего года был объявлен в розыск Интерполом по запросу украинской полиции. Местные правоохранители считают, что Лукичев и группа его сообщников напали в Киеве на ветерана боевых действий в Донбассе, использовав при нападении нож, молоток и баллончик слезоточивого газа.

В конце октября 17-летний житель Архангельска устроил взрыв в здании управления ФСБ. Подросток изготовил бомбу самостоятельно. В результате происшествия злоумышленник погиб, трое сотрудников ФСБ получили ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".