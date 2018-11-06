В жилом доме под Смоленском произошел взрыв газа

В многоквартирном жилом доме в поселке Пригорское Смоленской области произошел взрыв бытового газа. Предварительно, обрушился балкон, пострадавших нет.

В поселке Пригорское Смоленской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме.

В региональном управлении МЧС сообщили, что информация о ЧП в настоящий момент уточняется. На место происшествия выехали врачи, полиция, пожарные и спасатели.

Как заявили ТАСС в экстренных службах, пожара в доме на улице Шкурлова после взрыва не последовало. По предварительной информации, обрушился один балкон. Данных о пострадавших нет.

Обновление (18:38 мск): в результате взрыва газа в доме пострадали двое человек, их госпитализировали. Обрушений перекрытий нет, заверили ТАСС в МЧС по региону.