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Дерипаске, Вексельбергу и Костину запретили приезжать на форум в Давос

18:39
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Попавших под санкции российских миллиардеров фактически отстранили от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это связано с опасениями международных компаний из-за санкций США.

Трех российских бизнесменов, попавших под санкции Соединенных Штатов, фактически отстранили от участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщило издание The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, речь идет о владельце группы "Ренова" Викторе Вексельберге, главе ВТБ Андрее Костине и совладельце Rusal Олеге Дерипаске. Один из источников подчеркнул, что формально их присутствие на форуме названо нежелательным, однако на деле речь идет именно о запрете на участие в ВЭФ.

Законных оснований для такого решения нет: санкции не запрещают Вексельбергу, Костину и Дерипаске въезжать в Швейцарию. Однако международные организации опасаются контактировать с российскими предпринимателями из-за санкций Вашингтона.

РБК со ссылкой на собеседника, близкого к Дерипаске, передает, что предприниматель и так не планировал ехать в Давос, поскольку "отошел от бизнеса". В ВТБ и "Ренове" на запросы портала оперативно не ответили.

Упомянутые предприниматели в апреле этого года были включены в расширенный черный список США. Помимо них под санкции тогда попали еще два десятка российских миллиардеров и госслужащих, а также связанные с ними предприятия. Активы бизнесменов, топ-менеджеров и госслужащих в США были заморожены, а американским компаниям запретили вести с ними любые дела. При этом в Вашингтоне пригрозили, что санкции могут быть введены и на контрагентов фигурантов.

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