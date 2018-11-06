Украинские власти проигнорировали годовщину освобождения Киева от нацистов

Большой день для Киева - 75 лет назад советские воины освободили город от немецко-фашистских захватчиков. Однако никаких пышных торжеств по этому поводу с участием представителей власти в украинской столице не было. Из-за препятствий и угроз националистов лишь немногие отважились возложить цветы к памятникам тех, кто заплатил жизнями за избавление местного населения от оккупации. А к организаторам памятных мероприятий утром нагрянули с обысками сотрудники СБУ.

Дверь в квартиру Елены Бережной СБУ вскрывает с помощью "болгарки". Правозащитница была одной из тех, кто организовывал митинг у памятника освободителю Киева и всей правобережной Украины от фашистов — генералу Ватутину. Именно это, судя по всему, и послужило поводом для визита спецслужбы, моментально заподозрившей Бережную в сепаратизме.

"Сейчас двери моей квартиры выламывают работники СБУ, они также проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке сегодняшнего митинга возле памятника легендарного полководца - генерала Николая Ватутина! Но этим неонацистам не долго осталось! Киевляне! Отдайте долг памяти ветеранам и возложите цветы к могиле и памятнику Николая Ватутина в 11 часов! Нас не сломить!" – написала Бережная в соцсетях.

Люди на это мероприятия, конечно же, пришли. Но их было не много. В том числе из-за возможных провокаций националистов, которым украинские власти систематически потворствуют. Проспект Ватутина в Киеве переименован в честь командира запрещённой в нашей стране УПА и пособника фашистов Романа Шухевича. Не первый год идут разговоры и о том, чтобы снести и сам памятник советскому генералу. Но пока то ли руки не доходят, то ли время еще не пришло. На что его тратят украинские власти — неоднократно рассказывала и Елена Бережная, та самая, к которой нагрянуло СБУ.

"В сознание украинцев властью совместно с праворадикалами навязывается понятие национальной идентичности, которое неразрывно связано с героями - пособниками третьего рейха. Это привело к системным проявлениям антисемитизма, ксенофобии, русофобии и полякофобии. Кроме того власть обязует пропагандировать национал-радикальную идеологию в дошкольных и школьных учреждениях", - заявляет она.

Отсюда и та массовость, которую приобрели факельные шествия неонацистов по центру Киева. Их уже практически не отличить от митингов, которые в 30-х годах прошлого века устраивали в Германии. Идеологам украинского национализма, таким как Николай Михновский, автору лозунга "Украина для украинцев", восстанавливают памятники. А через СМИ в день 75-летия освобождения Киева людям продолжают внушать вот такую мысль: "Украинцы одинаково страдали как от гитлеровского, так и от советского террора. Конечно, изгнание нацистов – это праздник. Но не стоит забывать и факт, которого в то время невозможно было избежать: 6 ноября 1943 года советская оккупационная власть лишь вернула себе то, что потеряла с приходом немцев в сентябре 1941-го. Легче киевлянам от этого не стало".

Зато теперь легче, когда Украина стала независимой, как бы намекает автор. С ним, правда, вряд ли согласятся сами украинцы, зарплаты которых упали, а цены, а особенно на коммуналку, продолжают расти. Плюс, люди давно перестали чувствовать себя в безопасности. Убийства - теперь норма. Исполнителями которых всё чаще становятся националисты и участники АТО. Один из последних примеров - дело помощника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой.

"Это преступление было спланировано и реализовано лицами, которые были сначала задержаны, а потом некоторым из них мера пресечения была изменена. Все подозреваемые являются участниками АТО, один из них тяжело ранен. Большинство из задержанных, а именно четверо, признали свое участие в преступлении и указали на роль всех участников этого преступления", - заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Гандзюк вообще сложно было заподозрить в сепаратизме. Она была лояльна власти. Участвовала в двух Майданах. Оттого все от Порошенко до посла Великобритании теперь требуют наказать виновных. Но вот получится ли? В делах Бузины и Шеремета тоже были подозреваемые, никто из которых в тюрьму в итоге не сел. А расследование фактически прекратили, как только улеглась шумиха в СМИ. Вот и с делом Гандзюк, говорят эксперты, будет примерно так же.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, "ТВ Центр".