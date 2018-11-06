Собянин отметил роль "Мосфильма" в отечественной киноиндустрии

Власти Москвы будут содействовать модернизации киноконцерна "Мосфильм" в соответствии с поручением президента. Об этом заявил Сергей Собянин, осмотрев новый съемочный павильон и Дом костюма и реквизита. В будущем году здесь планируется начать возведение еще одного павильона и киноконцертного комплекса.

Два новых объекта на территории "Мосфильма" - настоящий подарок для кинематографистов. Они очень долго ждали и гигантский съемочный павильон, и невероятный по своим возможностям Дом реквизита и костюма.

Главная киностудия страны очень востребована, здесь ежегодно снимают более сотни фильмов, огромное количество сериалов и телепередач, отсюда ведут трансляцию ведущие телеканалы. Так что 16-й по счету павильон откроет новые возможности. Общая площадь - более полутора тысяч квадратных метров. Высота такая, что можно возвести небоскреб. Плюс, самое современное техническое оснащение - мечта любой съемочной группы. Полная автоматизация коснется наконец-то и богатейшей коллекции реквизита. Генеральный директор "Мосфильма", показывая мэру Москвы все новшества, не мог скрыть радости.

Почти миллион единиц хранения - это костюмы, люстры, афиши, мебель. Теперь заказать их для съемок можно будет одним кликом на компьютере. И так же легко найти на нескольких уровнях просторного здания. Настолько большого, что здесь комфортно умещаются почти все виды транспорта. От телег и карет - до студебекеров и роллс-ройсов. Благодаря вводу в эксплуатацию дома реквизита и костюма за дальнейшую судьбу всех этих раритетов можно не переживать.

"На территории "Мосфильма" было много разных проектов, особенно в конце 90-х - начале 2000-х, здесь хотели построить большой жилищный комплекс, "Мосфильм" закрыть. Так что я поздравляю, уже поставлена точка в этих спорах, в этих разговорах, "Мосфильм" не только остается, он становится более современным и, я думаю, к своему столетию он приобретет уже и другой вид, и другие возможности, и самые современные павильоны и киноконцертный зал, о котором вы мечтали. Так что поздравляю с этим событием, оно значимо и для города", - заявил Сергей Собянин.

Такой модернизации может позавидовать и Голливуд. Хотя бы потому что все его павильоны были построены в прошлом веке. На "Мосфильме" прекрасно понимают, что без активной поддержки Москвы столь масштабный проект был бы попросту неосуществим.

"Будем помогать и дальше. Проект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Будем контролировать и помогать реализовать его до завершения", - заверил мэр.

И еще один важный нюанс - все работы проводятся без привлечения бюджетных средств. Проект - инвестиционный. И очень многообещающий. Судя по тому, сколько кинематографистов уже готовы воспользоваться новыми возможностями "Мосфильма".

Ольга Стрельцова, Александр Савин, Виктор Мальцев, Владимир Черных. "ТВ Центр", Москва.