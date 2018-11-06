В России изъяли более 560 серий лекарств с опасной субстанцией "Валсартан"

В России из оборота изъяли более 560 серий лекарственных препаратов с использованием опасной субстанции "Валсартан" китайского производства, которая содержит потенциально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламина. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.

Производители в ответ на запрос Росздравнадзора изъяли из оборота в России более 560 серий лекарственных препаратов, изготовленных с использованием субстанции "Валсартан" китайского производства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее в Росздравнадзор поступила информация о решении Европейского агентства по лекарственным средствам об отзыве лекарств, в состав которых входит субстанция "Валсартан" китайского производства. Кроме того, Европейский директорат по качеству лекарственных средств и здравоохранению приостановил сертификат пригодности на указанную субстанцию.

Росздравнадзор направил запросы зарегистрированным в России производителям лекарственных препаратов, в результате чего они изъяли из обращения 561 серию готовых лекарственных препаратов, выпущенных из данной субстанции.

Активная фармацевтическая субстанция "Валсартан" производства "Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал Ко.Лтд" (Китай) содержит потенциально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламина (НДМА).

НДМА – высокотоксичное вещество (особенно для печении), которое является возможным канцерогеном для человека. Канцероген для всех видов животных, на которых испытывался: мышей, крыс, хомячков, морских свинок, кроликов, уток, различных рыб, тритонов и лягушек. Вызывает доброкачественные и злокачественные опухоли различных органов.