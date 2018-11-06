В Таиланде на учениях взорвалась мина. Есть погибшие и раненые

В армейском лагере в Таиланде во время учений разорвалась подводная мина. В результате инцидента пострадали восемь солдат-инженеров, двое из которых скончались от полученных ранений.

Двое военных Вооруженных сил Таиланда погибли, еще несколько человек пострадали в результате взрыва подводной мины во время тренировки в лагере Бурачат в западной провинции Ратчабури. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв прогремел в тренировочной зоне, расположенной на территории армейского лагеря. В результате происшествия пострадали восемь солдат-инженеров. Они были госпитализированы, однако двое из них скончались пот полученных ранений.

По предварительной информации, взрыв произошел при выполнении упражнения по разминированию, которое должно было демонстрироваться в среду во время посещения лагеря делегацией департамента инженеров армии.

Подводная мина взорвалась раньше положенного времени - в момент, когда военные проплывали над ней на надувной лодке. В Бангкоке создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств инцидента.