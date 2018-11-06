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Армения амнистировала водителя грузовика, осужденного в России за ДТП с 18 погибшими

19:35
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Виновник смертельного ДТП в Подмосковье Грачья Арутюнян, которого в прошлом году экстрадировали из России на родину в Армению, получил президентское помилование.

Экстрадированный из России на родину в Армению виновник ДТП с 18 погибшими в Московской области Грачья Арутюнян получил освобождение по амнистии. Об этом, как передает "Интерфакс", сам Арутюнян рассказал местным журналистам.

Как отмечается, Арутюнян в Армении изначально отбывал наказание в открытом режиме - он имел право ходить на работу по утрам, а вечером возвращаться под стражу. Семья Арутюняна в августе прошлого года обратилась к президенту страны Сержу Саргсяну с просьбой о его помиловании.

Арутюнян в июле 2013 года, будучи за рулем грузовика, стал виновником крупной аварии в районе подмосковного Подольска, жертвами которой стали 18 человек. Следствие установило, что нарушитель управлял незарегистрированным транспортным средством с транзитными номерами, не соблюдал правила дорожного движения, избрав небезопасную скорость, не был внимателен к другим участниками движения, а также не уступил дорогу транспортному средству, передвигающемуся по главной дороге.

В августе 2014 года Троицкий суд Москвы приговорил Арутюняна к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы. Он отбывал наказание в колонии общего режима до 2017 года, когда его экстрадировали на родину в Армению, где он должен был продолжить отбывать наказание.

Арутюнян попал под президентскую амнистию, закон о которой глава государства Армен Саркисян подписал в начале ноября. Помилование распространилось на всех подозреваемых, обвиняемых и приговоренных до 1 октября включительно. Под амнистию не попали лишь те лица, которые были осуждены за особо тяжкие преступления.

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