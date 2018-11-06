Слившая журналистам служебную переписку сотрудница кабмина уволена

Сотрудница аппарата кабмина, которая слила журналистам одной из центральных газет межведомственную служебную переписку, уволена. Женщина, имя которой не называется, может стать фигурантом уголовного дела.

Сотрудница аппарата правительства России лишилась работы после того, как передала журналистам одной из центральных газет служебную переписку федеральных ведомств.

Женщина может стать фигурантом уголовного дела, рассказал агентству ТАСС источник в кабмине. Чиновницу уволили в результате служебной проверки после того, как внутриправительственная переписка появилась в газете.

Собранные в отношении женщины в результате проверки материалы переданы в правоохранительные органы. Приказ об увольнении женщины уже подписан. Ее имя не называется.

Собеседник ТАСС рассказал, что подобные увольнения были в прошлом году.