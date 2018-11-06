ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Слившая журналистам служебную переписку сотрудница кабмина уволена

19:38
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Сотрудница аппарата кабмина, которая слила журналистам одной из центральных газет межведомственную служебную переписку, уволена. Женщина, имя которой не называется, может стать фигурантом уголовного дела.

Сотрудница аппарата правительства России лишилась работы после того, как передала журналистам одной из центральных газет служебную переписку федеральных ведомств.

Женщина может стать фигурантом уголовного дела, рассказал агентству ТАСС источник в кабмине. Чиновницу уволили в результате служебной проверки после того, как внутриправительственная переписка появилась в газете.

Собранные в отношении женщины в результате проверки материалы переданы в правоохранительные органы. Приказ об увольнении женщины уже подписан. Ее имя не называется.

Собеседник ТАСС рассказал, что подобные увольнения были в прошлом году.

Главное сегодня
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение