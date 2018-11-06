Парижский саммит Путина и Трампа сорвался из-за Макрона, узнали СМИ

По словам дипломатического источника, встреча лидеров России и США в Париже сорвалась из-за позиции французских властей, которые не захотели, чтобы этот саммит "затмил" запланированные Елисейским дворцом мероприятия.

Полномасштабная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Париже не состоится из-за французского лидера Эмманюэля Макрона, который выступил против проведения подобных переговоров. Об этом "Коммерсанту" сообщил информированный европейский дипломатический источник.

"Пока все задаются вопросом, с чем связано изменение формата встречи Путина и Трампа в Париже и придумывают ответы в стиле высокой политики, все оказалось банально: Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не затмили подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так и было сформулировано", - рассказал собеседник газеты.

Дипломат добавил: "Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль "Король-солнце" еще жив. Но, как говорится, се ля ви".

В МИД Франции комментировать сообщение о том, что встреча Трампа и Путина сорвалась из-за позиции официального Парижа, отказались, отметив лишь, что данный вопрос уже прокомментировали в окружении Путина и Трампа.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и США в Париже кратко пообщаются "на ногах". При этом он заявил, что полноценную встречу президенты не смогут провести из-за плотного графика программы, в которой оба принимают участие. По словам Пескова, полноформатные переговоры могут состояться в рамках саммита "Большой 20-ки" в Аргентине.