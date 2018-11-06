Ученый прокомментировал "сенсацию" о черной дыре в центре Млечного Пути

В центре нашей Галактики обнаружена чёрная дыра. Её вычислила международная группа астрономов, наблюдавшая за источником излучения в созвездии Стрельца. За ним, как выяснилось, скрывается объект в четыре миллиона раз тяжелее Солнца. Теперь астрономы решают - не поглотит ли когда-нибудь эта дыра и нашу систему?

Посланец издалека. Так в переводе с гавайского звучит название межзвездного астероида Оумуамуа. За год с момента его обнаружения астрономами гавайской обсерватории загадочный небесный странник оброс массой интригующих гипотез, передает "ТВ Центр".

Во вторник опубликована очередная сенсация, полностью оправдывающая название летающего объекта: ученые заподозрили, что этот посланец - засланный казачок. Он может быть либо частью древнего космического корабля инопланетного происхождения, либо полностью управляемым зондом, специально направленным к Земле внеземной цивилизацией.

Причин для выдвижения такой фантастической теории несколько: Оумуамуа не похож на известные науке астероиды и кометы, движется по нехарактерной траектории, имеет необычную сигарообразную форму, а после того как стал удаляться от Солнца - ускорился, а не замедлился, как это должно было произойти.

"Ну, в воображении сигарообразная форма - это, конечно, звездолет, скорее всего. И одно из предположений было именно с этим и связано. Ну, на самом деле, видимо, природа имеет гораздо больше своих хитростей. Скорее всего, это даже не астероид, а кометное тело, которое состоит из замерзшей смеси пыли и льдов. Но оно, видимо, за время полета из-за того, что оно все время вращается вокруг своей оси и, пролетая мимо какой-то звезды, оно соответствующим образом деформировалось, обгорело и высветилось. Поэтому получилось такое длинное сигарообразное тело", - прокомментировал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник института астрономии РАН Александр Багров.

Это художественное изображение межзвездного странника. На самом деле ученые наблюдали астероид Оумуамуа как светящуюся точку, меняющую свой блеск. Предполагается, что он состоит из каменных пород. Длина - здесь данные серьезно разнятся - от 180 до 800 метров, ширина - от 30 метров и больше. Скорость - до 90 километров в секунду. Именно это позволило сделать вывод, что путешественник летит из какой-то другой звездной системы. На то, чтобы добраться до Солнечной, у него ушло от миллиона до четырех миллионов лет. Оумуамуа официально признали первым межвездным скитальцем, а его открытие - одним из самых ярких в астрономии за последние 100 лет.

А это еще одно открытие, будоражащее воображение не только специалистов. Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути. По космическим меркам, не особо далеко от нашей планеты. Расстояние до Земли -26 тысяч световых лет. Эту аномалию, получившую название "Стрелец А", ученые исследуют не первый год. И буквально накануне с помощью сверхчувствительных приемников получили еще одно подтверждение тому, что это действительно черная дыра, которая может поглощать пространство и материю. Но землянам беспокоиться не о чем. Пока.

"Ну открыли, ну и что. Дело в том, что, куда она движется, практически неизвестно. Но, если она летит хотя бы в нашу сторону, то господа журналисты тут же начинают раздувать сенсацию, что, вот она летит к нам. И скоро от нас ничего не останется. А что такое 20 тысяч световых лет? Даже если у них средняя скорость 10 километров в секунду, эти 20 тысяч лет - это миллионы и десятки миллионов лет полета. То есть, к тому времени, когда этот объект пролетит мимо нас, наша цивилизация настолько изменится, наша планета настолько улетит в будущее, что даже разговаривать не о чем", - уверен Багров.

И хоть заявления об обнаружении очередной черной дыры звучат с завидной регулярностью, ученые предлагают оставить фантазии на тему возможных последствий засасывания всего земного шара в гигантскую воронку сценаристам фильмов-катастроф.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".