СМИ: Макрон сорвал полноценные переговоры Путина и Трампа в Париже

Французские спецслужбы предотвратили покушение на Эмманюэля Макрона. Во вторник утром в ходе масштабной операции в нескольких департаментах страны были задержаны шестеро сторонников радикальных организаций, которых подозревают в подготовке атаки. Прокуратура Парижа уже начала предварительное расследование по статье "Создание преступной группировки".

Пока Эмманюэль Макрон готовился произносить речь перед жителями коммуны Лез Эпарж на северо-востоке страны, французские СМИ потрясла новость - на президента готовилось покушение, передает "ТВ Центр".

Утром полиция арестовала шесть человек. При обысках обнаружен пистолет и взрыватели от гранат. Но точный мотив, как и план атаки, пока не ясны. Известно лишь, что все задержанные были сторонниками ультраправых организаций.

Впрочем, если верить самому Макрону, число недругов - и его, и Франции - сейчас гораздо больше, чем этот узкий кружок заговорщиков.

"Мы должны защищаться! От Китая, от России и даже от Соединенных Штатов! Когда я вижу, как президент Трамп несколько недель тому назад объявил о намерении выйти из ключевого договора о разоружении, принятого, я напомню, после ракетного кризиса, угрожавшего европейцам, кто становится главной жертвой? Европа. И ее безопасность", - заявил Макрон в интервью радиостанции.

Он также говорит о необходимости создать общеевропейскую армию. Пеняя Трампу на то, что тот приносит безопасность Европы в жертву своим политическим амбициям. Но ведь жертв ещё вполне можно избежать. Трамп пока официально не разорвал Договор о ракетах средней и меньшей дальности. А после переговоров с Владимиром Путиным в Париже, где президенты могли бы обсудить выполнение документа, позиция Вашингтона, быть может, и вовсе бы изменилась.

Службы протокола двух лидеров уже готовили встречу на полях созванного Макроном саммита мира. Но не учли одного - его хозяин крайне не любит быть на вторых ролях.

Трибуны у Триумфальной арки, где начнутся торжества в память об окончании Первой мировой войны. По приглашению Макрона, 11 ноября на них соберутся главы государств и правительств, руководители европейских институтов, генсек ООН - всего 120 высокопоставленных гостей со всего мира. Чтобы вместе возложить памятные венки, зажечь огонь на могиле Неизвестного солдата. И вместе послушать речь президента Франции. Его обращение к мировым лидерам - должно стать кульминацией официальных мероприятий.

"Минута славы", к которой Макрон так тщательно готовится - накануне даже взял четырехдневный отпуск, и которой намерен насладиться сполна. Но ведь если Путин и Трамп смогут провести на саммите полноценные переговоры, рассудили в Елисейском дворце, то говорить все потом будут только об этом. И за несколько дней до приезда в Париж направили в Кремль и Белый Дом просьбу: не перетягивать одеяло на себя.

"Макрон понимает важность этой даты для каждого француза. Он хочет, чтобы этот день стал демонстрацией мирового единства. С другой стороны, политический аспект здесь для него крайне важен. Рейтинги продолжают падать. А экономическая ситуация в стране - далеко не такая хорошая, как ожидалось", - прокомментировал обозреватель газеты Le Figaro Арно Бенедетти.

Вот только громкие аплодисменты после речи у Триумфальной арки вряд ли способны надолго заглушить шум нарастающих в стране, Европе и мире проблем. Куда более серьезных, чем несостоявшееся нападение на президента Макрона. И ему, рвущемуся, как пишет пресса, в лидеры Европы, не стоит об этом забывать.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция.