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ФСИН подтвердила подлинность фотографий Цеповяза, поедающего крабов в колонии

20:48
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Фотографии осужденного к 20 годам строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии, являются подлинными. Они были сделаны в 2015 году, сообщили в управлении ФСИН по Амурской области.

Федеральная служба исполнения наказаний прокомментировала появившиеся в интернете снимки осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии.

Как сообщили в управлении ФСИН по Амурской области, фотографии были сделаны в 2015 году. Материалы служебной проверки передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы по делу банды Цапков. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство не менее 19 человек. Расследование дела началось после того, как 4 ноября 2010 года в станице Кущевской были убиты 12 человек - семья фермера Сервера Аметова и его гости. Следователи вскоре вышли на группировку.

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