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Российского миллиардера Рыболовлева задержали в Монако

21:24
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева задержали в Монако для допроса по делу о коррупции. В его вилле "Бель эпок" прошли обыски.

Власти Монако утром во вторник, 6 ноября, задержали российского миллиардера, владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева. Об этом, как передает ТАСС, сообщила местная газета "Монд" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Рыболовлева задержали для допроса по делу о коррупции. По состоянию на вечер вторника миллиардер остается под стражей вместе с еще несколькими фигурантами дела. В доме Рыболовлева правоохранители провели обыски.

Задержание россиянина было проведено с санкции суда Монако в рамках расследования коррупционного дела, начатого год назад прокуратурой княжества. Рыболовлев подозревается в причастности к коррупции и "активной и пассивной торговле влиянием".

Как отмечается, миллиардера задержали за несколько часов до важного матча его команды в Лиге чемпионов против бельгийского "Брюгге". В посольстве России информацию о задержании Рыболовлева пока не комментируют.

Источник РБК, знакомый с обстоятельствами дела, рассказал, что в первой половине дня Рыболовлева вызвали на допрос в полицию. Он явился в отделение, но до сих пор находится там. "Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева", - заявили порталу адвокаты миллиардера.

Расследование, о котором идет речь, во французских СМИ получило огласку под названием "Монакогейт". В связи с этим делом в отставку был вынужден уйти глава Департамента юридических услуг княжества Филипп Нармино. Вскоре после отставки его поместили под стражу. Рыболовлева же как раз подозревали в сговоре с юстицией Монако.

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Дмитрий Рыболовлев
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