Россия и Китай представили макет совместного самолета CR-929

Объединенная авиастроительная корпорация и Китайская корпорация гражданского авиастроения презентовали на Чжухайском авиасалоне полномасштабный макет совместного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR-929.

Во вторник в Китае представили полномасштабный макет нового дальнемагистрального самолёта CR-929. Его совместной разработкой занимаются российские и китайские специалисты, сообщает "ТВ Центр".

Длина лайнера - 22 метра; высота - 6,5; ширина - почти шесть метров. В базовой версии самолёт сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. По замыслу создателей, новый лайнер должен будет составить достойную конкуренцию европейским Airbus, а также американским Boeing. Первый полёт российско-китайского смолёта запланирован на 2025 год.