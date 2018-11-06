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Россия и Китай представили макет совместного самолета CR-929

22:15
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Объединенная авиастроительная корпорация и Китайская корпорация гражданского авиастроения презентовали на Чжухайском авиасалоне полномасштабный макет совместного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR-929.

Во вторник в Китае представили полномасштабный макет нового дальнемагистрального самолёта CR-929. Его совместной разработкой занимаются российские и китайские специалисты, сообщает "ТВ Центр".

Длина лайнера - 22 метра; высота - 6,5; ширина - почти шесть метров. В базовой версии самолёт сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. По замыслу создателей, новый лайнер должен будет составить достойную конкуренцию европейским Airbus, а также американским Boeing. Первый полёт российско-китайского смолёта запланирован на 2025 год.

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Макет самолета CR-929
Макет самолета CR-929
Макет самолета CR-929
Макет самолета CR-929
Макет самолета CR-929
Макет самолета CR-929
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