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На северо-западе Москвы загорелся храм Иоанна Богослова

22:02
  • вторник
  • 06 ноября 2018

В храме Иоанна Богослова на Лодочной улице загорелась деревянная стена и одно из помещений. Пожарным удалось оперативно справиться с огнем. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Вечером во вторник, 6 ноября, на северо-западе Москвы произошел пожар в храме Иоанна Богослова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию о возгорании также подтвердили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Как отмечается, произошло загорание деревянных конструкций задней части здания. Представитель экстренных служб заявил, что огонь мог уйти внутрь строения, однако храм имеет высокую степень огнестойкости.

К настоящему моменту прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать открытый огонь. По данным МЧС, площадь пожара составляла примерно 40 квадратных метров.

Пострадавших в результате пожара, по предварительной информации, нет. Людям удалось самостоятельно покинуть здание до прибытия подразделений МЧС.

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