Нацбанк Украины отозвал лицензию у "дочки" ВТБ

Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у принадлежащего ВТБ "БМ Банка". Банк решил прекратить банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.

Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у "БМ Банка" (принадлежит ВТБ), передает ТАСС.

Украинский регулятор исключил банк из государственного реестра. "Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", - говорится в сообщении Нацбанка.

Весной 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. В список попали "Сбербанк", VS Bank, Проминвестбанк, "ВТБ Банк" и "БМ Банк".

После введения санкций российские банки заявили о планах продать свои активы на Украине. Так, VS Bank был продан в конце 2017 года украинскому бизнесмену.

В марте 2018 года Порошенко продлил на год санкции в отношении российский банков.