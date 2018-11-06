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Нацбанк Украины отозвал лицензию у "дочки" ВТБ

22:27
  • вторник
  • 06 ноября 2018

Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у принадлежащего ВТБ "БМ Банка". Банк решил прекратить банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.

Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у "БМ Банка" (принадлежит ВТБ), передает ТАСС.

Украинский регулятор исключил банк из государственного реестра. "Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", - говорится в сообщении Нацбанка.

Весной 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. В список попали "Сбербанк", VS Bank, Проминвестбанк, "ВТБ Банк" и "БМ Банк".

После введения санкций российские банки заявили о планах продать свои активы на Украине. Так, VS Bank был продан в конце 2017 года украинскому бизнесмену.

В марте 2018 года Порошенко продлил на год санкции в отношении российский банков.

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